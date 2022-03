Tesla monte en Bourse après avoir prévu une division de ses actions

New York (awp/afp) - Le constructeur automobile Tesla a annoncé lundi qu'il allait demander lors de la prochaine assemblée générale de ses actionnaires le feu vert pour augmenter le nombre de ses actions en circulation afin de pouvoir ensuite les fractionner.

Le titre montait de plus de 6% dans les premiers échanges à la Bourse de New York.

Dans un document déposé auprès des autorités boursières américaines, le groupe dirigé par Elon Musk ne précise pas en combien il voudrait diviser son action ni quand.

En 2021, le constructeur de véhicules électriques avait tenu son assemblée générale des actionnaires en octobre.

"Le conseil d'administration de Tesla a approuvé la proposition de la direction, mais le dividende en actions dépendra de l'approbation finale du conseil", indique le document.

Le groupe avait déjà procédé à une telle opération à l'été 2020, décidant de fractionner son action par cinq pour rendre le titre, qui évoluait alors à près de 1.500 dollars, plus accessible aux salariés de l'entreprise et aux actionnaires.

Après une forte ascension en 2020 et 2021, l'action vaut de nouveau plus de 1.000 dollars. Elle est toutefois un peu à la peine ces dernières semaines et s'affichait vendredi soir en baisse de 4% depuis le début de l'année.

Amazon et Alphabet, qui ont vu le prix de leurs titres fortement augmenter ces dernières années, ont aussi récemment proposer de les fractionner, par 20.

Un fractionnement d'actions ne change rien à la valeur totale d'une société, il modifie uniquement le nombre d'actions en circulation. L'annonce d'une telle opération tend toutefois à s'accompagner d'un petit bond en Bourse, les investisseurs pariant qu'à un prix moins élevé, une action attirera de nouveaux petits porteurs.

afp/rp