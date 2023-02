Third Point possède une participation dans Salesforce et parle des changements de Bath & Body Works.

La taille de la participation de Third Point n'a pas pu être apprise. Le fonds spéculatif, qui investit 12,6 milliards de dollars d'actifs et joue parfois le rôle d'agitateur d'entreprise, a un large mandat d'investissement et possède des dizaines d'actions et autres titres dans son portefeuille.

Third Point a refusé de commenter sa participation, qui a été rapportée pour la première fois par le Wall street Journal.

Salesforce a été un pôle d'attraction pour les investisseurs activistes, Elliott Management, Starboard Value, Inclusive Capital Partners et ValueAct possédant tous des participations.

Ces sociétés ont déclaré publiquement et en privé qu'elles aimeraient voir des changements chez Salesforce.

Le mois dernier, Salesforce a nommé trois nouveaux administrateurs, dont le directeur de ValueAct, Mason Morfit, qui rejoindra le conseil d'administration le 1er mars.

Elliott, le plus important des quatre activistes, a jeté les bases d'une contestation du conseil d'administration puisqu'il a récemment fait passer des entretiens à des candidats au poste d'administrateur. La fenêtre pour proposer des candidatures chez Salesforce s'ouvre le 12 février.

Les investisseurs investissent souvent dans des actions où un ou plusieurs activistes ont pris position dans l'espoir que leurs plaintes entraîneront des changements positifs et feront grimper le cours de l'action.

Mercredi, Third Point a mis à jour ses propres investisseurs concernant d'autres investissements, y compris un investissement dans Bath & Body Works , où la société a laissé entendre l'année dernière qu'elle pourrait monter un défi au conseil d'administration.

Dans la lettre, le fondateur de Third Point, l'investisseur milliardaire Daniel Loeb, a écrit qu'il voyait une chance de travailler "de manière constructive" avec Bath & Body Works pour "régler ses problèmes apparents de gouvernance et l'aider à réaliser son important potentiel".

Il a fait l'éloge de la société, qui était sans directeur général depuis des mois, pour avoir choisi Gina Boswell d'Unilever. Elle a succédé en décembre à Andrew Meslow, qui avait quitté ses fonctions en mai. Mais M. Loeb a déclaré qu'elle aura la lourde tâche de transformer l'entreprise, qui était essentiellement un détaillant américain de savons et de bougies, en une "marque de soins personnels et domestiques s'adressant directement aux consommateurs".

"Nous pensons que BBWI peut changer l'histoire de ses actions, améliorer sa capacité bénéficiaire et obtenir une valorisation plus élevée", a écrit Loeb.

Third Point a également déclaré avoir pris une nouvelle position dans American International Group, un assureur mondial de biens et de risques divers. "Les solides résultats d'exploitation fondamentaux d'AIG, associés aux catalyseurs consécutifs à la séparation de la position Corebridge, devraient aider AIG à combler cette importante décote d'évaluation", a écrit Loeb dans la lettre vue par Reuters.

L'année dernière, TP Partners a perdu 21,7 %, même si le rendement net annualisé du fonds reste à 16 %. Les plus grands perdants de l'année dernière comprenaient Walt Disney Co et Amazon.com tandis que Bath & Body Works comptait parmi ses plus grands gagnants.