* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC RÉDUIT SA PARTICIPATION DANS AMAZON.COM INC À 3,7 MILLIONS D'ACTIONS ORDINAIRES CONTRE 9,7 MILLIONS D'ACTIONS ORDINAIRES - SEC FILING
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC AUGMENTE SA PARTICIPATION DANS META PLATFORMS DE 14,9 % POUR ATTEINDRE 8,6 MILLIONS D'ACTIONS ORDINAIRES DE CLASSE A
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC RÉDUIT SA PARTICIPATION DANS JD.COM INC DE 12,5 % À 21,1 MILLIONS D'ACTIONS ORDINAIRES DE CLASSE A SPONSORISÉES
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC RÉDUIT SA PARTICIPATION DANS SNOWFLAKE INC DE 57,1% À 794 560 ACTIONS DE CLASSE A
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC AUGMENTE SA PARTICIPATION DANS TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE DE 2,4 MILLIONS D'ACTIONS À 4,8 MILLIONS D'ACTIONS
* TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC: CHANGEMENT DE PARTICIPATION AU 30 JUIN 2023 ET PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT TERMINÉ AU 31 MARS 2023 Source pour le trimestre terminé le 30 juin 2023 : https://bit.ly/45aRfJ0 Source pour le trimestre terminé le 31 mars 2023 : https://bit.ly/451pd2M