USA-Plus de 100 morts redoutés dans le Kentucky après des tornades dévastatrices

* Au moins 36 tornades signalées dans six Etats

* Dans le Kentucky, le bilan pourrait dépasser les 100 décès-gouverneur

* La ville de Mayfield, 10.000 habitants, a été dévastée

* Une "tragédie inimaginable", déclare Joe Biden (.)

MAYFIELD , 12 décembre (Reuters) - Au moins 100 personnes pourraient avoir été tuées dans l'Etat du Kentucky après le passage d'une succession de tornades qui a semé la dévastation vendredi soir et dans la nuit qui a suivi dans six Etats du centre-est des Etats-Unis, détruisant des maisons, des bâtiments publics et des sites industriels, ont annoncé les autorités samedi.

Les puissantes tornades, jugées inhabituelles par les météorologues lors de la saison hivernale, ont dévasté la ville de Mayfield, dans l'ouest du Kentucky, ravagé une maison de retraite dans l'Etat voisin du Missouri et tué au moins deux employés d'un entrepôt d'Amazon dans l'Illinois.

Le président américain Joe Biden a approuvé la déclaration d'état d'urgence du Kentucky et ordonné une aide fédérale pour soutenir les autorités locales et les États touchés par la catastrophe, a indiqué la Maison Blanche.

"Nous ne savons toujours pas combien de vies ont été perdues et quelle est l'étendue des dégâts", a déclaré Joe Biden à des journalistes. Le président avait décrit plus tôt sur Twitter une "tragédie inimaginable".

Selon le gouverneur du Kentucky Andy Beshear, la succession de tornades a été la plus destructrice de l'histoire de l'Etat.

"Le niveau de dévastation ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir jusqu'ici", a-t-il déclaré. "Plus tôt ce matin, nous étions à peu près sûrs de perdre plus de 50 habitants du Kentucky, je suis maintenant certain que ce nombre est supérieur à 70. Il pourrait en fait dépasser les 100 avant la fin de la journée", a-t-il prévenu.

Il a ajouté que 189 membres de la Garde nationale avaient été déployés pour participer aux interventions d'urgence.

"ÉVÈNEMENT HISTORIQUE"

La ville de Mayfield, située aux confins de l'Illinois, du Missouri et de l'Arkansas, a été particulièrement touchée. Environ 110 personnes se trouvaient à l'intérieur d'une usine de bougies lorsque la tornade est passée sur ce secteur et a provoqué l'effondrement du toit, a dit Andy Beshear, précisant que 40 d'entre elles avaient pu être secourues.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des immeubles en briques réduits à l'état de ruines dans le centre de cette localité d'environ 10.000 habitants, les rues et les voitures recouvertes de débris. Le clocher du tribunal local semble avoir été rasé et l'église méthodiste voisine s'est partiellement effondrée.

Le chef des pompiers de Mayfield, Jeremy Creason, dont la propre caserne a été détruite, a déclaré que l'usine de bougies n'était plus qu'un "tas de métal plié, d'acier et de machines" et que les secouristes avaient parfois dû "ramper sur des victimes pour atteindre des victimes vivantes".

Le Centre de prévision des orages, qui dépend du National Weather Service, les services météorologiques américains, a dit que 36 tornades lui avaient été signalées au total dans l'Illinois, le Kentucky, le Tennessee, le Missouri, l'Arkansas et le Mississippi.

Cette succession de tornades semble trouver son origine dans une série de puissants orages, dont une super cellule orageuse qui s'est formée dans le nord-est de l'Arkansas. Cette cellule s'est déplacée de l'Arkansas et du Missouri vers le Tennessee et le Kentucky.

Des températures et une humidité inhabituellement élevées ont créé un environnement propice à un événement météorologique aussi extrême à cette période de l'année, a expliqué Victor Gensini, professeur de sciences géographiques et atmosphériques à la Northern Illinois University.

"Il s'agit d'un événement historique, voire générationnel", a-t-il dit. "En décembre, on pense généralement à des tempêtes de neige, pas à des tornades et certainement pas à des tornades de nuit".

"COMME UN TRAIN QUI TRAVERSE LA VILLE"

Dans l'Arkansas, au moins une personne a été tuée et cinq autres ont été grièvement blessées lorsqu'une tornade a dévasté une maison de retraite à Monette, petite localité proche du Missouri, a dit Marvin Day, responsable du comté de Craighead.

"Elle a pris la tornade de plein fouet", a-t-il dit à Reuters. "Nous avons été très chanceux qu'il n'y ait pas eu plus de morts ou de blessés. Cela aurait pu être bien pire."

Quelques kilomètres plus loin à Leachville, toujours dans l'Arkansas, une tornade a détruit un grand magasin, faisant un mort, et recouvert la ville de débris, a déclaré Chuck Brown, du bureau du sheriff du comté du Mississippi.

"On avait vraiment l'impression qu'un train était en train de traverser la ville", a-t-il dit.

Dans l'Illinois, les autorités locales ont confirmé le décès d'au moins six employés d'un entrepôt d'Amazon situé à Edwardsville près de St Louis et dont le toit s'est partiellement effondré. Plusieurs personnes étaient toujours portées disparues et les secours continuaient de fouiller les décombres.

Sur Twitter, le PDG d'Amazon Andy Jassy a indiqué que l'entreprise "avait le coeur brisé par la perte" de ses employés à Edwardsville et qu'elle continuait à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales dans le cadre des opérations de sauvetage.

Dans le Tennessee, au moins trois personnes sont mortes en raison des intempéries, a déclaré le porte-parole de l'agence de l'Etat pour les situations d'urgence, Dean Flener, sans pouvoir préciser les circonstances de ces décès.

Les prévisions météorologiques étaient globalement calmes pour la nuit de samedi à dimanche mais les températures devraient baisser et des milliers d'habitants étaient privés d'électricité et d'eau après la catastrophe. Samedi après-midi, près de 99.000 habitants du Kentucky et plus de 71.000 dans le Tennessee étaient privés d'électricité, selon le site internet PowerOutage.US. (Reportage Cheney Orr, avec la contribution de Njuwa Maina, Brendan O'Brien, Rich McKay, Vishal Vivek, Valeri Volcovici et Steve Gorman, rédigé par Nathan Layne, version française Bertrand Boucey et Blandine Hénault)