Les entreprises de commerce électronique telles qu'Amazon et Flipkart, propriété de Walmart, se réjouissent à l'idée de battre des records au cours des prochaines semaines.

Les craintes que l'inflation et la hausse des taux d'intérêt n'affaiblissent l'esprit des consommateurs dans la troisième économie d'Asie sont rapidement dissipées.

RedSeer, une société de conseil basée à Bangalore, qui surveille plus de 100 plateformes couvrant 90 % des ventes en ligne, prévoit que les acheteurs virtuels dépenseront un montant record de 11 milliards de dollars au cours du mois qui s'achève à la mi-novembre, soit près de 20 % de plus que l'année dernière.

Selon Manish Tiwary, vice-président d'Amazon Inde, cette période de pointe du calendrier des achats a connu le "meilleur départ de son histoire", avec un record de 95 millions de visites de clients au cours des deux premiers jours de sa campagne "Great Indian Festival 2023".

Chez Flipkart, les ventes de produits électroniques, de vêtements et de meubles ont été sept à dix fois supérieures à celles de la période précédant le festival, a déclaré le vice-président Arief Mohamad.

Les deux détaillants ont embauché plus de 200 000 travailleurs temporaires pour faire face à la ruée et ont ajouté plus de 300 000 nouveaux vendeurs, selon les responsables de l'entreprise.

"Je n'ai même pas le temps de déjeuner tant il y a de paquets à livrer", a déclaré Ajay Singh, livreur dans un centre de livraison de Flipkart situé dans un marché animé de New Delhi.

Ajay Singh dit qu'il travaille plus de 12 heures par jour et qu'il espère doubler ses revenus au cours des prochaines semaines.

CHANGER DE VOIE

Citant un rapport de la société d'études de marché Neilson, les responsables d'Amazon ont déclaré que plus de 80 % des consommateurs urbains devraient faire des achats en ligne pendant la saison des fêtes et que la moitié des acheteurs étaient prêts à dépenser davantage par rapport à l'année dernière.

L'évolution du comportement des consommateurs et la pénétration accrue des smartphones ont favorisé l'augmentation des achats en ligne.

Manju Negi pourrait parler au nom d'un grand nombre de femmes qui travaillent en Inde, qui ont de l'argent à dépenser mais peu de temps à perdre, et qui n'ont pas très envie de parcourir les routes encombrées pour se rendre dans les centres commerciaux et les marchés animés et en revenir.

"Qui voudrait se rendre dans un marché surpeuplé et passer des heures à acheter des produits tout en payant le transport, alors qu'il y a tant d'options sur les plateformes en ligne", a déclaré Mme Negi, responsable des relations publiques dans une entreprise de Delhi. "Nous prévoyons de dépenser plus que l'année dernière pour les achats du festival.

Mme Negi a déjà acheté un lave-linge et un sèche-linge en ligne et a déclaré qu'elle cherchait maintenant des articles de décoration pour la maison avant la plus grande fête de l'Inde, Diwali, qui aura lieu en novembre.

RÉSEAUX DE LIVRAISON Les entreprises de commerce électronique ont également élargi leur empreinte en organisant des solutions de livraison pour un plus grand nombre de clients vivant en dehors des grandes métropoles indiennes. "L'émergence rapide du commerce en ligne a créé des opportunités pour un certain nombre d'entreprises de logistique et de petits vendeurs, générant des millions d'emplois", a déclaré Ashwani Jakhar, PDG de Prozo, une entreprise de gestion de la chaîne d'approvisionnement basée à Gurgaon, près de Delhi. Commentant les premières 48 heures de vente du festival, Amazon a déclaré dans un communiqué que plus de 80 % des clients provenaient de villes non métropolitaines et que les petits vendeurs avaient vu leurs ventes augmenter de 35 % par rapport à l'année précédente.

La semaine dernière, un rapport de la banque centrale indienne a montré que la confiance des consommateurs avait atteint son plus haut niveau depuis quatre ans en septembre, grâce à la stabilisation de l'inflation et à l'amélioration des conditions d'emploi.

Comme les dépenses de consommation représentent 60 % du produit intérieur brut, cela soutiendrait les prévisions de croissance économique de 6,5 % de la Reserve Bank of India pour l'année qui s'achève le 31 mars 2024.

Mrigank Gutgutia, partenaire chez RedSeer, s'attend à ce que l'amélioration du climat des affaires et de la consommation perdure, ce qui se traduira par "une croissance meilleure et plus stable pour le commerce électronique, non seulement pendant cette saison des fêtes, mais aussi au cours des prochaines années".

Selon les estimations du gouvernement, le marché du commerce électronique devrait atteindre 350 milliards de dollars d'ici à 2030, contre 63 milliards de dollars en 2023.

(1 $ = 83,2350 roupies indiennes)