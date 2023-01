Un juge rejette la plainte des travailleurs de Whole Foods concernant les masques "Black Lives Matter".

La juge Allison Burroughs du district de Boston, dans une décision de 28 pages, a trouvé peu de preuves pour réfuter les "explications commerciales légitimes" de Whole Foods pour l'application stricte du code vestimentaire, et aucune preuve significative qu'elle a ciblé les plaignants en les licenciant à l'été 2020.

"Les preuves démontrent seulement que Whole Foods n'a pas vigoureusement appliqué la politique du code vestimentaire jusqu'à la mi-2020, et que lorsqu'elle a augmenté l'application, elle l'a fait de manière uniforme", a-t-elle ajouté.

Whole Foods, qui fait partie d'Amazon.com Inc, a longtemps soutenu qu'elle appliquait son code vestimentaire de manière uniforme et que ce code - qui couvrait également les slogans, logos et publicités visibles - visait à favoriser un environnement d'achat accueillant et sûr.

"Cette décision ne concerne pas l'importance du message de Black Lives Matter, la valeur du plaidoyer des plaignants qui ont porté les masques, la valeur de leur dénonciation de ce qu'ils ont perçu comme une discrimination sur leur lieu de travail, ou la qualité de la prise de décision de Whole Foods", a écrit Burroughs.

Burroughs a déclaré que les trois anciens employés, Haley Evans, Savannah Kinzer et Christopher Michno, ne pouvaient prétendre à une protection contre les représailles en vertu du titre VII de la loi fédérale sur les droits civils de 1964.

Les avocats des plaignants n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Whole Foods n'a pas immédiatement répondu à des demandes similaires.

En juin dernier, la cour d'appel fédérale de Boston a confirmé le rejet par Burroughs, en février 2021, d'une proposition de recours collectif concernant le code vestimentaire, sur des bases juridiques quelque peu différentes des siennes.

Le mouvement Black Lives Matter a vu le jour après que la police a tué plusieurs personnes noires aux États-Unis.

Une vidéo montrant le meurtre de George Floyd par un policier en mai 2020 a déclenché des protestations dans tout le pays à propos de l'injustice raciale.

Whole Foods avait employé Evans dans un magasin de Marlton, New Jersey, tandis que Kinzer travaillait à Cambridge, Massachusetts, et Michno à Berkeley, Californie.

L'affaire est Kinzer et al v Whole Foods Market Inc, U.S. District Court, District of Massachusetts, No. 20-11358.