Un panel du Sénat américain organise une audition avec le dirigeant syndical d'Amazon

La commission du budget du Sénat américain tiendra jeudi une audition sur les pratiques de travail d'Amazon.com Inc. avec un organisateur syndical clé, après que le président de la commission ait exhorté la Maison Blanche à mettre fin aux contrats du gouvernement fédéral avec le géant de la vente au détail, accusé d'"activité antisyndicale".

Le sénateur Bernie Sanders a déclaré que le panel entendra Christian Smalls, président du syndicat d'Amazon, ainsi que le président général de la Fraternité internationale des Teamsters, Sean O'Brien, et Greg LeRoy, directeur exécutif de Good Jobs First. Le président exécutif d'Amazon, Jeff Bezos, a également été invité à témoigner, mais on ne sait pas s'il y participera.

La semaine dernière, M. Sanders a exhorté le président Joe Biden à émettre un ordre exécutif coupant les contrats fédéraux à Amazon, en disant qu'Amazon "est devenu l'enfant-vedette du comportement antisyndical illégal tout en raflant des milliards de dollars de contrats fédéraux."

Les travailleurs d'un entrepôt d'Amazon à New York ont récemment voté pour former le premier syndicat chez le deuxième plus grand employeur privé des États-Unis et rejoindre l'Amazon Labor Union sous la direction de Smalls, un ancien travailleur qui a plaidé pour un salaire plus élevé et la sécurité de l'emploi.

Amazon s'y est opposé et a accusé le syndicat de menacer les travailleurs à moins qu'ils ne votent pour s'organiser, une allégation démentie par le groupe de travail.

Le Washington Post a rapporté samedi que l'administration Biden discutait avec les travailleurs à l'origine des campagnes de syndicalisation chez Amazon et Starbucks au sujet d'une visite potentielle à la Maison Blanche, citant des sources. Une porte-parole de la Maison Blanche a refusé de commenter lundi si une réunion était prévue.

Amazon n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Par ailleurs, les travailleurs d'Amazon ont voté contre la syndicalisation d'un deuxième entrepôt à New York, selon le dépouillement des bulletins de vote lundi, ce qui représente une défaite pour les organisateurs syndicaux.

Amazon est depuis longtemps dans la ligne de mire des syndicats qui considèrent que ses quotas de productivité et ses taux de blessures supérieurs à la moyenne dans les entrepôts constituent une menace pour les travailleurs. Amazon affirme qu'elle propose des avantages sociaux et des salaires intéressants, que la fixation de ses objectifs est équitable et qu'elle investit massivement dans la sécurité. (Reportage de David Shepardson, édition de Rosalba O'Brien)