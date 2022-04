Un responsable du conseil du travail américain veut mettre fin aux réunions antisyndicales obligatoires

Jennifer Abruzzo, avocate générale du NLRB, a déclaré dans un mémo que les réunions dites à audience captive découragent les employés d'exercer leur droit de s'abstenir d'écouter des messages antisyndicaux, ce qui les rend illégales au regard du droit du travail fédéral.

"Ce permis de contraindre est une anomalie dans le droit du travail, incompatible avec la protection (de la loi) du libre choix des employés", a écrit Abruzzo, une personne nommée par le président démocrate Joe Biden.

Mme Abruzzo a déclaré que dans une prochaine affaire, elle demandera aux cinq membres du NLRB d'annuler son propre précédent remontant aux années 1940, qui stipule que les réunions en public captif sont légales. L'avocat général agit comme un procureur, déposant des plaintes contre les entreprises qui sont ensuite entendues par le conseil.

Dans des cas précédents, le NLRB a déclaré que les réunions étaient un exercice valide des droits de libre expression des employeurs, mais Abruzzo a déclaré que ces décisions n'ont pas réussi à équilibrer ces droits avec la capacité des travailleurs à choisir librement d'adhérer à des syndicats.

Le mémo intervient au milieu d'une vague de campagnes syndicales très médiatisées impliquant des entreprises telles qu'Amazon.com Inc et Starbucks Corp, qui auraient toutes deux organisé des réunions d'audience captive sur https://www.reuters.com/business/retail-consumer/union-says-amazon-continues-interfere-with-election-alabama-warehouse-2022-02-22. Certaines études ont estimé que plus de 90 % des employeurs confrontés à des élections syndicales organisent des réunions antisyndicales obligatoires.

Amazon et Starbucks n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Stuart Appelbaum, président du Retail, Wholesale and Department Store Union, a déclaré jeudi dans un communiqué que les employeurs utilisent les réunions à auditoire captif pour diffuser de la désinformation et intimider les travailleurs.

"La question de savoir si les travailleurs veulent un syndicat devrait être le choix des travailleurs - et non celui des employeurs - sans intimidation ni ingérence", a-t-il déclaré.