Ventilateurs, tuyaux et climatisation - les Britanniques touchés par la canicule cherchent à se soulager.

La Grande-Bretagne s'est préparée à ce que les températures atteignent 40°C (104 degrés Fahrenheit) pour la première fois cette semaine, les ministres exhortant le public à rester à la maison alors que la vague de chaleur a entraîné l'annulation de services ferroviaires, la fermeture de la piste d'un aéroport de Londres et la fermeture de certaines écoles.

Sainsbury's, le groupe de supermarchés n° 2 en Grande-Bretagne qui possède également le commerce de marchandises générales Argos, a déclaré que les ventes de ventilateurs la semaine dernière ont augmenté de 1 876 % par rapport à la semaine précédente, tandis que les ventes d'unités de climatisation ont augmenté de 2 420 % et les ventes de pataugeoires de 814 %.

Lundi, 10 des 15 articles les plus vendus dans la section maison et cuisine d'Amazon UK étaient des ventilateurs. Parmi les autres articles populaires figuraient un bac à glace et un "insert de gel réfrigérant" pour oreillers, selon la page Web "best sellers" d'Amazon.co.uk.

Le groupe de grands magasins John Lewis a déclaré que les ventes de ventilateurs et de climatiseurs étaient en hausse de 709 % par rapport à l'année précédente.

Le détaillant en bricolage B&Q, qui appartient à Kingfisher, a déclaré que les ventes de tuyaux et d'arroseurs avaient plus que doublé cette semaine par rapport à une semaine normale, tandis que les ventes de jacuzzis avaient presque triplé.

L'activité Toolstation du marchand de matériaux de construction Travis Perkins a déclaré que les ventes de ventilateurs avaient bondi de 641 % par rapport à la semaine précédente, les artisans s'efforçant de rester au frais.

Il a déclaré que les ventes de technologie intelligente qui contrôle les températures ont bondi de 95 %, tandis que les ventes de tuyaux ont augmenté de 56 % et les ventes de bidons d'eau de 21 %.

"Avec la nation qui s'apprête à subir une canicule, il n'est pas surprenant qu'ils cherchent des moyens de rester au frais", a déclaré un porte-parole de Toolstation.

Les supermarchés ont également signalé une envolée des ventes de glaces, de boissons, de charbons pour barbecue et de produits solaires.

Cependant, les analystes ont déclaré que, dans l'ensemble, la canicule est une mauvaise nouvelle pour les détaillants physiques car il fait trop chaud pour faire du shopping, ce qui ajoute de la pression sur un secteur déjà aux prises avec une crise du coût de la vie.

L'institut d'études de marché Springboard a déclaré que le nombre de clients, ou la fréquentation, dans toutes les rues du Royaume-Uni était en baisse de 7,3 % jusqu'à 10 heures GMT lundi par rapport à la semaine dernière.