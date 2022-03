Wall Street finit en baisse, les incertitudes autour de l'invasion de l'Ukraine pèsent

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a fini jeudi en baisse, les investisseurs se montrant de plus en plus prudents face à l'envolée des prix des matières premières et à l'évolution toujours préoccupante du conflit en Ukraine.

L'indice Dow Jones a cédé -0,29%, ou 96,69 points, à 33 794,66 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 26,31 points, soit -0,60%, à 4 360,23 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 228,1 points (-1,66%) à 13 523,92 points.

Les dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine ne sont guère encourageantes malgré la tenue d'une nouvelle session de discussions entre les deux camps. Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré à son homologue russe, Vladimir Poutine, lors d'un entretien téléphonique qu'il commettait une "grosse erreur" en Ukraine mais l'Elysée estime que les propos de son interlocuteur n'ont rien de rassurant.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré au deuxième jour de ses auditions par le Congrès que la guerre en Ukraine pourrait à la fois nourrir l'inflation et freiner la consommation des ménages comme l'investissement des entreprises, tout en réaffirmant être favorable à une hausse de taux d'un quart de point le 16 mars.

La prudence des investisseurs a cependant bénéficié aux secteurs défensifs comme l'immobilier et les services aux collectivités dont les indices ont grimpé.

"Le marché est entièrement concentré sur les turbulences géopolitiques', souligne Ross Mayfield, stratège en investissement chez Baird.

"La volatilité devrait rester à court terme, voire à moyen terme."

VALEURS

Parmi les valeurs, les titres Tesla et Amazon ont figuré parmi les plus fortes baisses du S&P500.

(Rédigé par Matthieu Protard)