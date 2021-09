Walmart augmente d'un dollar le salaire horaire de plus d'un demi-million de travailleurs américains à l'approche des fêtes.

Walmart Inc. a annoncé jeudi qu'il prévoyait d'augmenter d'au moins 1 dollar de l'heure les salaires de plus de 565 000 employés de ses magasins aux États-Unis, alors que la très importante saison des achats des fêtes de fin d'année va démarrer au milieu d'une pénurie de main-d'?uvre désespérée dans tout le pays.

Les achats des fêtes de fin d'année aux États-Unis, qui ont rapporté près de 800 milliards de dollars l'année dernière, constituent la période la plus chargée de l'année pour les magasins. Ils représentent la majorité de leur chiffre d'affaires annuel, car les gens font leurs achats pendant et autour du Black Friday, du Cyber Monday et de Noël.

Les détaillants embauchent des dizaines de milliers de travailleurs temporaires dans tout le pays pour faire face aux foules dans les magasins et en ligne, en versant des salaires compétitifs et en offrant des avantages sociaux. L'année dernière, par exemple, le rival à grande surface Target a fourni un plan de santé contre le coronavirus et a payé les travailleurs 15 dollars de l'heure, contre 13 dollars de l'heure en 2019.

Mais une pénurie de travailleurs à l'échelle nationale due à la pandémie de COVID-19 fait craindre aux détaillants qu'ils n'auront pas assez de travailleurs dans les magasins et les entrepôts pour faire face aux ventes supplémentaires en ligne et en magasin.

"Le plus grand défi pour les détaillants à l'approche des fêtes de fin d'année consistera à trouver des vendeurs et des magasiniers capables de répondre à la demande", a déclaré Greg Portell, associé principal de la division mondiale de la consommation du cabinet de conseil Kearney.

Avec sa troisième augmentation de salaire au cours de l'année dernière, le salaire horaire moyen de Walmart aux États-Unis est maintenant de 16,40 $, a déclaré John Furner, directeur général de Walmart aux États-Unis, dans un mémo au personnel. Le salaire horaire moyen des vendeurs au détail est de 14,87 $, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

Les travailleurs des départements des produits de première ligne, des produits alimentaires et consommables et des marchandises générales de Walmart recevront les salaires plus élevés à compter du 25 septembre, a déclaré M. Furner.

RETOUR AU TRAVAIL

La nouvelle arrive quelques jours avant la fin nationale des allocations de chômage fédérales, qui a été anticipée par les employeurs qui espèrent qu'un grand nombre de personnes autrefois effrayées par le COVID retourneront sur le marché du travail.

"C'est significatif. Je veux dire, si vous regardez en termes de pourcentage, ce n'est pas beaucoup, mais c'est Walmart - ils ne font pas vraiment cela", a déclaré Kenneth Dau-Schmidt, professeur de droit du travail et de l'emploi à l'Université d'Indiana Bloomington. "Les entreprises ont du mal à remettre les gens dans le coup après une si longue absence et c'est un autre signe que le marché du travail se réajuste."

Les petits détaillants ne sont pas non plus à l'abri du problème. Abt Electronics, de Chicago, un nom connu dans l'Illinois, a déclaré avoir augmenté son salaire minimum d'un peu plus de 10 %.

Les salaires et les avantages sociaux des travailleurs constituent le coût opérationnel le plus élevé pour de nombreux détaillants, dont les travailleurs se battent depuis longtemps pour des salaires plus élevés par l'intermédiaire des syndicats et d'organisations telles que Fight for $15.

Cette année, les syndicats ont braqué les projecteurs sur les salaires dans le secteur, une question qui a fait l'objet d'une attention considérable après une tentative de syndicalisation des travailleurs d'Amazon.com Inc. dans un entrepôt de l'Alabama. Une analyse de Reuters https://www.reuters.com/article/us-retail-unions-insight-idTRNIKCN2EF0W0 de deux décennies de données salariales a montré plus tôt cette année que les travailleurs syndiqués récoltent des salaires plus élevés.

Walmart, qui n'est pas syndiqué, a augmenté les salaires de plus de 425 000 employés chargés de l'entreposage et du commerce numérique plus tôt cette année. Mercredi, l'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait d'embaucher 20 000 travailleurs dans sa division de la chaîne d'approvisionnement. En juillet, la société a déclaré qu'elle paierait 100 % des frais de scolarité et des livres pour ses associés.

Dollar General a déclaré cette semaine qu'elle cherchait à embaucher davantage d'ouvriers et de chauffeurs de camion à qui elle offre une prime d'entrée de 5 000 dollars. Target, Best Buy et d'autres grands détaillants n'ont pas encore annoncé d'augmentation de salaire ou d'avantages pour les fêtes. (Reportage de Richa Naidu ; édition de Chizu Nomiyama, Ben Klayman, Vanessa O'Connell et Edward Tobin)