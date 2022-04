Walmart augmente le salaire des camionneurs américains, le meilleur de l'industrie, à 110 000 $ et lance un programme de recyclage.

Les conducteurs qualifiés - qui ont tendance à avoir la quarantaine et la cinquantaine, selon les responsables du gouvernement et de l'industrie - restent rares. Les limites fédérales sur les heures de travail quotidiennes, la pandémie de COVID-19 et d'autres obstacles ont incité de nombreux camionneurs à démissionner.

Walmart Inc. suit également son rival Amazon.com Inc. en incitant les employés occupant d'autres fonctions à se recycler dans des emplois de transport très demandés, nécessaires pour réduire les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et soutenir leurs opérations en ligne.

Les chauffeurs de Walmart étaient déjà parmi les mieux rémunérés du pays. Maintenant, le plus grand détaillant du monde fait monter les enchères en rétablissant le salaire de départ des chauffeurs de camion à 95 000 $ à 110 000 $ par an, contre 87 500 $ auparavant.

Cela dépasse de loin le salaire médian de 2020 de 47 130 $ pour les chauffeurs de poids lourds américains, dont les revenus "réels" ont suivi l'inflation et restent effectivement à environ 70 % de ce qu'ils étaient dans les années 1970, selon le Bureau américain des statistiques du travail. Environ 1,9 million de conducteurs de poids lourds sillonnent les routes du pays, selon le bureau.

La décision de Walmart pourrait renforcer son avantage concurrentiel à un moment où les conducteurs de 18 roues sûrs et expérimentés se font rares et où Amazon construit son propre réseau d'entrepreneurs de camionnage.

"Nous sommes fiers d'annoncer des augmentations de salaire afin de garantir que Walmart reste l'une des meilleures entreprises au monde pour laquelle conduire", a déclaré Karisa Sprague, vice-présidente principale des ressources humaines de la chaîne d'approvisionnement de Walmart, dans un communiqué.

La demande des consommateurs pour tout, de la nourriture aux meubles, a explosé pendant la pandémie. Les ressources ont été dépassées - de la disponibilité des camions et de la capacité des ports maritimes à l'espace d'entreposage et de distribution - ce qui a entravé le flux des marchandises et entraîné une hausse des coûts.

Rien que chez Walmart, les coûts de la chaîne d'approvisionnement ont été de 400 millions de dollars plus élevés que prévu au cours du quatrième trimestre se terminant le 28 janvier et comprenant la très importante saison des achats des fêtes, a déclaré la société.

Des données récentes suggèrent que la demande de pandémie pourrait se refroidir.

Les données du département du commerce publiées la semaine dernière suggèrent que les achats de biens physiques alimentés par la pandémie pourraient avoir

atteint un pic, les consommateurs recommençant à dépenser pour les voyages et les loisirs. [Graphic : https://tmsnrt.rs/3IPvXEI]

Walmart continue d'investir agressivement dans Walmart.com, et suit l'exemple d'Amazon en créant une voie permettant aux employés de passer à des emplois dans le domaine du transport pour soutenir la logistique du commerce électronique.

Le programme interne de formation au camionnage de Walmart, d'une durée de 12 semaines, permet aux employés d'obtenir leur permis de conduire commercial et de devenir des chauffeurs Walmart de flotte privée à part entière. Walmart prend en charge le coût de cette formation, qui se situe entre 4 000 et 5 000 dollars.

L'entreprise, qui verse des primes à la signature pouvant dépasser 10 000 $, a embauché un nombre record de 4 500 camionneurs l'année dernière, ce qui porte ses effectifs à environ 12 000 camionneurs. Elle a déjà diplômé 17 nouveaux conducteurs dans des classes au Texas et au Delaware, et prévoit d'étendre le programme cette année dans le but de former entre 400 et 800 conducteurs pour transporter des marchandises vers ses plus de 5 300 magasins Walmart et Sam's Club aux États-Unis.