Walmart tirera davantage de bénéfices des services et des ventes publicitaires au cours des 5 prochaines années -CFO

"Aujourd'hui, la grande majorité de nos bénéfices globaux est attribuable aux magasins brick-and-mortar aux États-Unis", a déclaré John David Rainey, directeur financier de Walmart, lors d'une conférence organisée par Raymond James.

"Si vous faites un bond en avant de cinq ans, nous sommes beaucoup moins dépendants de cette source de revenus que d'autres secteurs de notre entreprise qui connaissent une croissance plus rapide.

Les services, tels que les frais que Walmart perçoit auprès de vendeurs tiers sur Walmart.com, la part qu'il obtient si Walmart remplit ces commandes pour les acheteurs et les dollars que les annonceurs dépensent par le biais de l'activité de médias de détail en pleine croissance de Walmart, sont les parties de l'activité de Walmart à marge plus élevée et à croissance plus rapide, a déclaré M. Rainey. En temps utile, ils modifieront la composition du compte de résultat de Walmart, a-t-il ajouté.

Les détaillants, qu'il s'agisse d'Amazon, de Target, de Walmart Inc ou d'épiciers tels que Tesco Plc, s'efforcent d'attirer de gros annonceurs sur leurs sites web. Plus récemment, Amazon a révélé un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars provenant de son activité publicitaire au quatrième trimestre.

Rebaptisée Walmart Connect en 2021, l'activité de médias de détail de Walmart propose aux marques des espaces publicitaires dans ses magasins américains et permet d'utiliser les données de ses acheteurs pour rendre les publicités plus efficaces, même sur les sites web et les applis que Walmart ne possède pas.

Cette activité a connu une croissance rapide depuis lors, les ventes ayant augmenté de près de 30 % pour atteindre 2,7 milliards de dollars au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 janvier. Au quatrième trimestre, les ventes de publicité ont augmenté de 41 % par rapport à l'année précédente, a déclaré la société le mois dernier.

Walmart, le plus grand détaillant au monde en termes de chiffre d'affaires, a également investi massivement dans le développement de sa place de marché tierce sur Walmart.com, qui propose actuellement plus de 400 millions de produits, selon M. Rainey.

"Plus il y a de visiteurs sur vos plateformes numériques, plus les annonceurs veulent dépenser de l'argent", a déclaré M. Rainey, ajoutant que les marges publicitaires se situent généralement entre 70 % et 80 %. En revanche, les marges de Walmart ont chuté de près d'un point de pourcentage pour atteindre 24,1 % au cours de son dernier exercice fiscal.

"Le fil conducteur de toutes ces initiatives est un engagement numérique accru avec nos consommateurs, a déclaré M. Rainey, qui a pris ses fonctions de directeur financier en avril de l'année dernière.

"La commodité ... résonne vraiment avec les consommateurs, et cela nous permet d'avoir ces points de distribution alors que les consommateurs se penchent davantage sur le commerce électronique en temps utile. Tout cela est très lié".