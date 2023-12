Ambalal Sarabhai Enterprises Limited annonce des changements au sein de sa direction

Ambalal Sarabhai Enterprises Limited a nommé M. Govindprasad Namdeo (DIN : 10441519) au poste d'administrateur indépendant supplémentaire pour un premier mandat de cinq ans consécutifs à compter du 29 décembre 2023, et a accepté la démission de M. Anilkumar H. Parekh (DIN : 00312504), administrateur non exécutif et non indépendant de la société, à compter du 29 décembre 2023.

indépendant de la société avec effet au 29 décembre 2023. Le conseil d'administration de la société a examiné et approuvé la nomination de M. Ajay Mayor (DIN : 05293608) en tant qu'administrateur non exécutif désigné supplémentaire de la société à compter du 29 décembre 2023 et de M. Bharatendu Jani (DIN : 06835932) en tant qu'administrateur non exécutif désigné supplémentaire de la société à compter du 29 décembre 2023. Ajay Mayor est titulaire d'un diplôme en relations internationales du Pomona College. Il a travaillé dans les secteurs de la mode et de la vente au détail et siège au conseil d'administration de Sarabhai Holdings Private Limited (actionnaire du groupe promoteur). Il est administrateur de Sangeet Kendra, une organisation à but non lucratif qui œuvre à la préservation et à la diffusion de la musique classique indienne. Il s'intéresse vivement à la technologie, à la conception et à la finance. Il est titulaire d'une licence en relations internationales du Pomona College. Bharatendu Jani (ACA, B.Com) a environ 42 ans d'expérience post-qualification en tant que consultant financier, auditeur interne et de gestion, et a occupé des postes de direction dans des entreprises. Ses domaines d'intérêt professionnel sont la finance, l'investissement et les systèmes de contrôle financier. Il est actuellement associé en tant que directeur général à Sarabhai Holdings Private Limited (actionnaire du groupe promoteur), une société d'investissement depuis 2014.