Ambalal Sarabhai Enterprises Limited est une société basée en Inde qui est engagée dans la fabrication de produits pharmaceutiques et électroniques. Les secteurs d'activité de la société comprennent les produits pharmaceutiques et l'électronique. Asence Inc, filiale à 100 % de la société, est spécialisée dans la fourniture de préparations pharmaceutiques (formes de dosage finies et ingrédients pharmaceutiques actifs) sur les marchés internationaux. Sa filiale, Sarabhai Chemicals (India) Private Limited, propose des produits dans les domaines de l'oncologie, de l'infertilité et de l'urologie-gynécologie. Sa filiale à 100 %, Suvik Hitek Private Limited, fabrique des produits pharmaceutiques et commercialise des produits génériques et vétérinaires sur le marché national. Sa filiale, Systronics (India) Limited, est un fabricant d'instruments d'analyse, de test et de mesure qui distribue ses produits dans toute l'Inde. Ses autres filiales sont Synbiotics Limited, Asence Pharma Private Limited et Sarabhai M Chemicals Limited, entre autres.

