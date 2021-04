Ambarella : Great Wall Motors lance le nouveau SUV WEY Mocha équipé d'un système de vision à IA basé sur Ambarella

Ambarella, Inc. (NASDAQ : AMBA), une société de vision à IA dans le silicium, a annoncé aujourd'hui que l'innovateur automobile Great Wall Motors (GWM) a lancé un système de détection par caméra dans l’habitacle, basé sur le processeur de vision à IA CV25AQ CVflow® d'Ambarella. Le système est intégré au nouveau SUV phare WEY Mocha qui a été lancé cette semaine dans le cadre d'Auto Shanghai 2021 en tant que premier modèle de la plateforme de conduite « Coffee Intelligence » de GWM.

GWM est un leader dans le domaine de l'intelligence automobile. Lancé en 2020, sa plateforme de conduite « Coffee Intelligence » est un système IA qui fait avancer le futur de la technologie automobile via des systèmes de cabine intelligents, une conduite intelligente, et une technologie d'architecture électronique et électrique automobile intelligente.

« Ambarella et GWM ont de solides antécédents de collaboration fructueuse avec plusieurs générations de systèmes de vision déjà en cours de production pour une variété de modèles de voitures », a déclaré Fermi Wang, PDG d'Ambarella. « Nos entreprises ont collaboré de manière encore plus étroite pour développer ce nouveau système de vision à IA multicanal basé sur CVflow d'Ambarella. »

Le système basé CV25AQ peut prendre en charge diverses combinaisons de canaux multi-caméra simultanées pour l'enregistrement et/ou la détection dans l’habitacle, le système entier étant conforme aux normes Euro NCAP 2025. Il effectue également un traitement visuel fiable dans des conditions d'éclairage complexes et joue un rôle clé dans le processus de conduite intelligent de GWM.

Les fonctionnalités clés du processeur de vision à IA CV25AQ CVflow d'Ambarella sont les suivantes :

Architecture de puce de vision à IA avancée à faible consommation énergétique et haute performance.

Son moteur à IA CVflow unique accélère efficacement divers algorithmes de réseaux neuronaux.

Traitement du signal d'image (image signal processing, ISP) haute performance de haute qualité

Prise en charge de l'enregistrement de plusieurs flux vidéo de haute qualité

Prise en charge du protocole AVB Ethernet automobile et certification TC8

Mécanismes de sécurité au niveau de la puce et prise en charge d'implémentations de systèmes sécurisés assurant la sécurité du réseau.

Qualifié pour l'automobile (AEC-Q100 Grade 2)

À propos d’Ambarella

Les produits d’Ambarella sont utilisés dans une large gamme d’applications de vision humaine et par ordinateur, notamment la sécurité vidéo, les systèmes avancés d’assistance au conducteur (advanced driver assistance systems, ADAS), les miroirs électroniques, les enregistreurs de conduite, la surveillance du conducteur/habitacle, la conduite autonome, et les applications robotiques. Les systèmes sur puce (System on Chips, SoC) à faible puissance d’Ambarella offrent une compression vidéo à haute résolution, un traitement avancé de l’image, et un traitement de réseau neuronal profond et puissant permettant aux caméras intelligentes d’extraire de précieuses données des flux vidéo à haute résolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ambarella.com.

