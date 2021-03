Ambarella : Motional choisit les processeurs de vision à IA CVflow® d'Ambarella pour ses véhicules sans conducteur

Ambarella, Inc. (Nasdaq : AMBA), société de vision à IA dans le silicium, a annoncé aujourd’hui que Motional, leader mondial en technologies sans conducteur, avait choisi la gamme de processeurs d’IA CVflow® d’Ambarella destinés aux véhicules sans conducteur. Les processeurs s’appuient sur le réseau de LiDAR, de caméras et de capteurs radar de Motional afin de permettre le fonctionnement sécurisé des véhicules dans des conditions de route variées et difficiles.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210302006161/fr/

Le système sur puce (SoC) CVflow d’Ambarella fera partie du module de traitement central des véhicules sans conducteur de Motional, fournissant un traitement des images et de la vision par ordinateur aux caméras de détection, notamment aux caméras frontales. Le moteur d’IA de CVflow permettra aux algorithmes d’IA de Motional d’exécuter des tâches complexes de vision par ordinateur, telles que la détection des objets, la classification et la segmentation d’image, grâce à une efficience leader du secteur en termes de puissance. Le traitement avancé des images d’Ambarella permettra aux véhicules de fonctionner dans des conditions d’éclairage difficiles, notamment dans des situations de faible éclairage et de contraste élevé. L’encodage H.264 du système sur puce permettra l’enregistrement efficace des données vidéo à partir de toutes les caméras installées dans le véhicule.

Motional s’inscrit à la tête du secteur en concrétisant le rêve des véhicules sans conducteur ; la société est récemment devenue l’une des premières entreprises au monde à introduire sur la voie publique des véhicules sans conducteur, et a annoncé un accord historique avec Lyft concernant le plus grand déploiement de robotaxis sur un réseau de covoiturage majeur. Au cœur de ces étapes décisives s’inscrit l’engagement sans relâche de Motional en faveur de la sécurité. Les antécédents de conduite de la société incluent le parcours de plus de 1,5 millions de miles dans des environnements variés, ainsi que la fourniture de plus de 100 000 trajets publics avec zéro accident responsable. La société a également dirigé la mise en place de normes de sécurité leaders du secteur, ayant co-publié le livre blanc intitulé Safety First for Automated Driving (Priorité à la sécurité en matière de conduite automatisée).

« Nous sommes à la pointe dans le domaine de la commercialisation de robotaxis, et il est indispensable que l’architecture de nos véhicules nous permette de nous développer, tout en maintenant les normes de sécurité les plus élevées possibles », a déclaré Joaquín Nuño-Whelan, vice-président du matériel chez Motional. « Les processeurs d’Ambarella fournissent la performance d’IA, la faible consommation électrique et le traitement avancé des images qui sont nécessaires pour un fonctionnement approprié de la perception caméra dans toutes les conditions. Ceci soutient le fonctionnement sécurisé de nos véhicules, à l’heure où nous proposons des technologies sans conducteur aux consommateurs du monde entier. »

« Nous sommes fiers de nous associer à Motional, leader dans le domaine des technologies destinées aux véhicules sans conducteur », a déclaré Fermi Wang, PDG d’Ambarella. « L’expertise en matière de véhicules autonomes de Motional, notamment ses algorithmes d’IA avancés fonctionnant sur nos systèmes sur puce CVflow, favorisera des véhicules sans conducteur qui combinent sécurité et performances exceptionnelles. »

La gamme de systèmes sur puce CVflow d’Ambarella offre une plateforme ouverte et programmable destinée aux systèmes automobiles à haute performance différenciés. Ceci inclut les processeurs certifiés AEC-Q100, ainsi que les processeurs adaptés aux systèmes dotés de niveaux de sécurité fonctionnelle ISO 26262 ASIL-B (D). Un ensemble complet d’outils est fourni pour accélérer le développement et l’optimisation de réseaux neuronaux, grâce à un support destiné aux outils de formation conformes aux normes du secteur, parmi lesquels Caffe™, ONNX, PyTorch, et TensorFlow™.

À propos d’Ambarella

Les produits d’Ambarella sont utilisés dans une large gamme d’applications de vision humaine et par ordinateur, notamment la sécurité vidéo, les systèmes avancés d’assistance au conducteur (advanced driver assistance systems, ADAS), les miroirs électroniques, les enregistreurs de conduite, la surveillance du conducteur/habitacle, la conduite autonome, et les applications robotiques. Les systèmes sur puce (System on Chips, SoC) à faible puissance d’Ambarella offrent une compression vidéo à haute résolution, un traitement avancé de l’image, et un traitement de réseau neuronal profond et puissant permettant aux caméras intelligentes d’extraire de précieuses données des flux vidéo à haute résolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ambarella.com

Tous les noms de marque, noms de produit ou marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ambarella se réserve le droit de modifier les offres, spécifications et prix des produits et services à tout moment et sans préavis. © 2021 Ambarella International LP. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210302006161/fr/