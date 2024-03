Ambarella, Inc. est un développeur de semi-conducteurs de systèmes sur puce (SoC) à faible consommation qui fournissent un traitement de l'intelligence artificielle, un traitement du signal d'image et une compression vidéo. La société sert les applications de visualisation humaine avec des processeurs vidéo et d'image pour les entreprises, les infrastructures publiques et les applications domestiques, telles que le protocole Internet, les caméras de sécurité, les caméras sportives, les wearables, les drones aériens et les enregistreurs vidéo automobiles après-vente. Elle se concentre sur la création d'une technologie d'IA qui permet aux périphériques de percevoir visuellement l'environnement et de prendre des décisions sur la base des données collectées par des caméras et d'autres types de capteurs. Son architecture CVflow prend en charge une gamme d'algorithmes de vision par ordinateur, notamment la détection, la classification et le suivi d'objets, la segmentation sémantique et d'instance, le traitement d'images, la détection d'objets stéréo, la cartographie de terrain et la reconnaissance de visages. Son CVflow traite d'autres modalités de capteurs, notamment lidar, radar, temps de vol, thermique et proche infrarouge.

