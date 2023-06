Amber Enterprises India Limited : Jefferies & Co. reste à l'achat

Amber Enterprises India Limited est un fabricant d'équipements originaux basé en Inde. La société est engagée dans la fabrication d'une gamme de produits, notamment des climatiseurs, des solutions électroniques et de réfrigération pour les chemins de fer, des fours à micro-ondes, des machines à laver, des réfrigérateurs, des échangeurs de chaleur, des composants en tôle, des produits et services de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) pour les applications de mobilité. Elle conçoit et fabrique une gamme de racs, y compris des climatiseurs de fenêtre (WACS) et des unités intérieures (IDUS) et des unités extérieures (ODUS) de climatiseurs split (SACS) avec des spécifications allant de 0,75 tonne à 2 tonnes, à travers les cotes énergétiques. Elle fabrique également des composants pour d'autres biens durables et pour l'automobile, tels que des revêtements pour réfrigérateurs, des feuilles d'extrusion en plastique, des composants en tôle pour micro-ondes, des assemblages de cuve de machine à laver avec d'autres composants en tôle, en moulage par injection de plastique et en extrusion pour l'automobile et les plafonds métalliques.

Secteur Appareils électroniques