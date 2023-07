Amber Enterprises India Limited annonce la démission de Sanjay Arora et Udaiveer Singh en tant que Key Managerial Personnel

Amber Enterprises India Limited a annoncé que le conseil d'administration d'Amber et les filiales importantes de la société, à savoir IL JIN Electronics (India) Private Limited (ILJIN) et Sidwal Refrigeration Industries Private Limited (SIDWAL) (filiales importantes) ont confié à M. Sanjay Arora et à M. Udaiveer Singh des rôles et des fonctions critiques et les ont positionnés en tant qu'administrateurs clés : M. Sanjay Arora a été nommé et désigné comme directeur à temps plein d'ILJIN, à compter du 15 mai 2023, et M. Udaiveer Singh a été nommé et désigné comme directeur général de SIDWAL à compter du 29 mai 2020. Sanjay Arora et Udaiveer Singh se concentreront exclusivement sur l'expansion, la diversification, l'avancement et le développement des filiales susmentionnées et y consacreront leurs efforts continus. Sanjay Arora et Udaiveer Singh ne seront plus désignés comme KMPs au sein de la Société, tout en continuant à jouer un rôle de premier plan dans les filiales respectives. Le Conseil d'administration d'Amber a pris acte de cette décision lors de sa réunion du 14 juillet 2023.

