Amber Enterprises India Limited fabrique des produits de consommation durables. La société est un fournisseur de solutions pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM) et les fabricants de conception d'origine (ODM) de climatiseurs en Inde. Elle conçoit et fabrique des systèmes complets de réfrigération et de climatisation (RACS), notamment des climatiseurs de fenêtre (WACS), des unités intérieures (IDUS) et des unités extérieures (ODUS) de climatiseurs split (SAC), avec des spécifications allant de 0,75 tonne à deux tonnes, pour toutes les catégories d'énergie et tous les types de fluides frigorigènes. Elle fabrique également des composants fonctionnels de climatiseurs split qui comprennent des échangeurs de chaleur, des moteurs et des condenseurs à flux multiples avec d'autres composants, tels que des composants en tôle, des tubes en cuivre et des procédés d'extrusion plastique, de formage sous vide et de moulage par injection. La société fabrique également des composants, d'autres biens durables et des automobiles, tels que des revêtements pour réfrigérateurs, des feuilles d'extrusion en plastique et des composants en tôle pour micro-ondes.

Secteur Appareils électroniques