Ambica Agarbathies Aroma & Industries Limited est une société basée en Inde qui fabrique et vend des bâtons d'encens. La société opère à travers deux segments : La division Agarbathies et les divisions hôtelières. La division Agarbathies de la société propose Durbar Bathi, Amrutham (Herbal Bathies) et Athjisaya Dhoop. La société propose divers parfums pour répondre aux différentes demandes des clients, tels que gulam, fraise, épicé, santal, romarin, rose, oriental, opium, myrrhe, lavande et jasmin. Les usines de la société sont situées à Eluru, Hyderabad, Rajam et Adoni dans l'Andhra Pradesh. La société exploite également l'hôtel Ambica Empire. L'hôtel Ambica Empire compte environ 86 chambres dont cinq suites, quatre salles de conférence, telles que Son Altesse, Sa Majesté, Citrus I et Citrus II. La société possède également trois restaurants : Royal Palate, Green Chillies et Andhra Samskruti. Il dispose également de diverses installations, comme un pub, une salle de sport et un spa.

Secteur Produits cosmétiques