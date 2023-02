Greenthesis, partenaire d'Andion pour des projets d'énergie et de biométhane

(Alliance News) - Greenthesis Spa et Andion Italy Spa, la branche italienne d'Andion Global, un leader mondial dans la conception, la fourniture et la construction de solutions pour la valorisation énergétique par digestion anaérobie de sous-produits agricoles et de déchets organiques, ont annoncé mardi avoir signé un accord-cadre visant l'acquisition, la restructuration et la gestion ultérieure d'un cluster d'usines pour le traitement et la valorisation énergétique de déchets agroalimentaires, de sous-produits et d'effluents d'élevage pour la production de biométhane.

L'objectif de l'accord est de sélectionner des opportunités d'investissement dans le domaine des usines de biogaz à convertir en biométhane, permettant aux deux entités industrielles de poursuivre une croissance et une diversification plus rapides dans le secteur des énergies renouvelables, le tout dans le respect de leurs missions d'entreprise, ainsi que de contribuer à la transition énergétique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en produisant des énergies renouvelables, offrant ainsi des avantages environnementaux et socio-économiques aux communautés confrontées à des problèmes liés à la gestion des eaux usées et des déchets organiques.

Ce partenariat renforcera la synergie entre les deux organisations, qui mettront en commun leurs compétences distinctives respectives : Greenthesis sera responsable à la fois de la gestion opérationnelle des usines et de leur chaîne d'approvisionnement, et de la gestion commerciale du biométhane produit ; Andion fournira tous les éléments de conception et réalisera les rénovations des usines en matière de biométhane, en appliquant également des technologies innovantes relevant de sa propriété intellectuelle exclusive.

L'action de Greenthesis a clôturé mardi en hausse de 0,3 % à 0,95 euro par action.

