Ambika Cotton Mills Limited est une entreprise basée en Inde, qui fabrique et vend des fils de coton spécialisés répondant aux besoins des fabricants de chemises et de t-shirts. L'entreprise fabrique des fils 100% coton compacts dont le titre varie de 20 à 120, qui sont destinés à la fabrication de chemises et de t-shirts de marque haut de gamme dans le monde entier. Ses produits sont fabriqués à partir de différents cotons importés et indiens. L'entreprise fabrique des fils de coton filés à l'anneau et des fils compacts pour la fabrication de chemises. Elle dispose d'une capacité de filage totale installée d'environ 108288 unités de fil compact, réparties dans quatre unités, et d'une installation de tricotage qui transforme 40 000 kilogrammes de fil par jour en tissus. La société a installé 27,4 mégawatts (MW) d'énergie éolienne pour la consommation captive du secteur de la filature. Les usines de filature sont situées à Kanniyapuram, Dindigul et les éoliennes sont situées à Tirunelveli, Dharapuram et Theni dans l'État de Tamilnadu.

Secteur Textiles et Cuirs