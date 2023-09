Ambromobiliare SpA est une société de conseil en stratégie financière basée en Italie. La société fournit des services de conseil aux entreprises de taille moyenne. Ambromobiliare SpA soutient les entreprises pour la réalisation d'opérations financières extraordinaires. Ambromobiliare SpA propose des services de conseil dans les domaines d'activité suivants : Marchés des capitaux propres, tels que cotations ou augmentations de capital sur les marchés réglementés et non réglementés et introductions en bourse (IPO) ; Opérations de financement structuré, telles que prêts syndiqués, financement ou refinancement et rachat par effet de levier (LBO) ou rachat par les cadres (MBO) ; Conseil financier, tel que placements privés, fusions et acquisitions (M&A), restructurations et situations spéciales, et évaluations de plans d'affaires ou attestations d'équité. Elle opère à travers 4AIM SICAF et Ambromobiliare Restructuring & Evaluation Srl.