Ambrx Biopharma Inc. est une société de produits biologiques au stade clinique qui se concentre sur la découverte et le développement d'une classe de produits biologiques de précision en utilisant sa plateforme technologique exclusive à code génétique étendu qui lui permet d'incorporer, de manière spécifique à un site, des acides aminés synthétiques (SAA) qui n'existent pas dans la nature dans des protéines au sein de cellules vivantes. Ses produits candidats sont conçus pour surmonter les limites inhérentes aux approches de conjugaison conventionnelles qui utilisent des acides aminés naturels pour une conjugaison non spécifique au site. Sa technologie d'incorporation de SAA permet de développer un large éventail de modalités de produits candidats, tels que des conjugués anticorps-médicaments (ADC), des anticorps bispécifiques, des peptides PEGylés, des cytokines modifiées et des conjugués d'anticorps immuno-stimulants (ISAC). Son principal candidat ADC est ARX788, un ADC anti-HER2, qui fait l'objet de plusieurs essais cliniques pour le traitement du cancer du sein, du cancer de l'estomac/de la jonction gastro-œsophagienne (GEJ) et d'autres tumeurs solides.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale