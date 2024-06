Ambu A/S est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de fournitures médicales. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - endoscopes à usage unique (56,3%) ; - dispositifs de soins d'urgence et de réanimation (22,9%) : dispositifs de ventilation artificielle (insufflateurs, masques laryngés, masques faciaux et sacs respiratoires), aspirateurs de mucosités, dispositifs d'immobilisation, etc. En outre, le groupe vend des mannequins destinés aux organismes de formation aux premiers secours ; - dispositifs de monitorage et de diagnostic (20,8%) : notamment électrodes utilisées dans les domaines de la cardiologie, de la neurophysiologie et des soins de premier recours. A fin septembre 2023, Ambu A/S dispose de 4 sites de production implantés en Chine, en Malaisie, aux Etats-Unis et au Mexique. La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (1,2%), Europe (37,8%), Etats-Unis (49,5%), Amérique du Nord (1,3%) et autres (10,2%).

