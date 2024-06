Les actions indiennes ont ouvert en baisse vendredi, plombées par les valeurs des technologies de l'information, tandis qu'Ambuja Cements, soutenu par Adani, a bondi suite à l'acquisition de son rival Penna Cement Industries.

Le NSE Nifty 50 était en baisse de 0,20 % à 23 353,05, tandis que le S&P BSE Sensex perdait 0,25 % à 76 622,15, à 9:26 a.m. IST.

Le Nifty a gagné environ 0,3 % depuis le début de la semaine, atteignant des records lors de trois des cinq séances et s'appuyant sur le bond de 3,4 % réalisé la semaine dernière après que les résultats des élections nationales ont assuré la continuité politique.

Les valeurs informatiques ont chuté de 0,75 % après avoir gagné 1 % au cours de la séance précédente, en raison des attentes renouvelées concernant la réduction imminente des taux d'intérêt aux États-Unis.

Dix des 13 principaux secteurs ont enregistré des pertes.

Ambuja Cements a gagné 2,5 % après avoir acquis son rival plus petit Penna Cement Industries pour 104,22 milliards de roupies (1,25 milliard de dollars), renforçant ainsi sa présence dans la région sud de l'Inde. L'action a été le premier gain de l'indice Nifty Next 50, qui est en hausse de 0,5 %.

Le Nifty Next 50 représente 50 entreprises du Nifty 100 après exclusion des entreprises du Nifty 50.

Les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, qui ont également clôturé à des niveaux records lors de la séance précédente, sont restées modérées au cours de la journée.

(1 $ = 83,5510 roupies indiennes) (Reportage de Kashish Tandon à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza et Sonia Cheema)