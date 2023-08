L'entreprise indienne Ambuja Cements a conclu un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans les activités de Sanghi Industries, ont déclaré deux sources directement informées, une transaction qui renforcera les activités cimentières de l'entreprise du milliardaire Gautam Adani.

L'accord d'Ambuja devrait être annoncé dès mercredi, ont déclaré les sources, qui ont refusé d'être nommées parce que la décision n'est pas publique. Elles n'ont pas précisé le pourcentage exact de la participation.

L'une des sources a déclaré que l'accord avait été conclu en considérant la valeur d'entreprise de Sanghi à 60 milliards de roupies (729 millions de dollars). La semaine dernière, l'Economic Times indien a rapporté qu'Adani était l'un des principaux candidats à l'acquisition de Sanghi, qui était évaluée à cette valeur d'entreprise.

Le groupe Adani n'a pas répondu à une demande de commentaire. Sanghi Cement s'est refusé à tout commentaire.

Adani est le deuxième producteur de ciment en Inde, derrière UltraTech Cement. Il possède Ambuja et sa filiale ACC Ltd, qui ont une capacité de production de plus de 65 millions de tonnes avec plus d'une douzaine d'usines à travers l'Inde.

Sanghi est l'un des principaux fabricants de ciment de l'État du Gujarat, dans l'ouest de l'Inde. Sa capacité de production est de 6,1 millions de tonnes métriques par an, comme l'indique son site web.

Un porte-parole du groupe Adani a déclaré à Reuters en juin que le ciment était un secteur clé et qu'il était prévu d'explorer de multiples possibilités de création d'entreprises. (Reportage d'Aditya Kalra ; Rédaction de Leslie Adler)