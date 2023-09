L'Inde va fixer des objectifs de réduction des émissions de carbone pour quatre secteurs dépendant des combustibles fossiles, alors que le pays asiatique cherche à aligner son industrie sur l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du pays, ont déclaré deux représentants du gouvernement.

Le pays fixera des repères d'intensité des émissions de carbone et des objectifs de réduction pour trois ans pour les entreprises des secteurs de la pétrochimie, du fer et de l'acier, du ciment et de la pâte à papier, ont déclaré à Reuters deux représentants du gouvernement, qui n'ont pas souhaité être nommés. Le cycle d'échange sur le marché sera annuel, ont-ils ajouté.

Les entreprises de ces quatre secteurs devraient également être les premières à négocier sur le marché national du carbone à partir d'avril 2025, ont ajouté les fonctionnaires, ce qui leur permettra d'acheter et de vendre des crédits de carbone pour atteindre leurs objectifs.

Les entreprises qui dépassent leurs objectifs gagnent des crédits carbone qui peuvent être vendus aux entreprises qui n'atteignent pas leurs objectifs.

"Les mandats seront applicables à partir de 2024-25 et le commerce du carbone commencera en 2025-26", a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement.

Les objectifs seront alignés sur les objectifs de réduction de l'intensité des émissions du pays - la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre émise pour chaque unité d'augmentation du produit intérieur brut (PIB) - soumis aux Nations unies, ont déclaré les fonctionnaires.

L'Inde s'est engagée à réduire son ratio d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au produit intérieur brut d'ici à 2030 à 45 % de son niveau de 2005 et à atteindre l'objectif de zéro net d'ici à 2070.

Les crédits carbone seront échangés sur le marché du carbone proposé dans le cadre d'une législation approuvée par le Parlement indien en décembre de l'année dernière.

Les ministères indiens de l'environnement et de l'électricité n'ont pas répondu aux questions de Reuters.

Le marché indien du carbone proposé est différent de ceux créés dans les pays développés, car ils fixent une limite aux émissions et attribuent ensuite des permis négociables, ou crédits, aux industries émettrices.

Les objectifs de réduction des émissions de chaque secteur sont fixés par un comité composé de ministères clés tels que ceux de l'environnement, de l'électricité et des énergies renouvelables.

Les règles et les objectifs pour les industries devraient être annoncés avant le mois de décembre, ont déclaré les deux fonctionnaires.

L'Inde dispose déjà d'un marché pour l'échange de certificats d'économies d'énergie supérieures aux objectifs pour les entités de 13 secteurs.

Les entreprises du secteur de l'énergie verte ont formé un groupe en octobre pour servir de médiateur entre le gouvernement et l'industrie. Il s'agit d'Adani Green, propriété du milliardaire Gautam Adani, de Hero Future Energies, d'Ayana Renewable Power et de Virescent Infra, la société de capital-investissement de KKR. (Reportage de Sarita Chaganti Singh ; Rédaction de Michael Perry)