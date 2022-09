L'indien Adani s'engage à fournir des actions d'ACC et d'Ambuja Cements pour une valeur d'environ 12,5 milliards de dollars.

Les actions gagées d'ACC et d'Ambuja valaient environ 989,46 milliards de roupies sur la base des cours de clôture de lundi et représentaient une participation de 57 % dans ACC et de 63 % dans Ambuja Cements.

La succursale de la Deutsche Bank AG à Hong Kong, qui est l'agent des actions gagées dans ACC et Ambuja, a fait cette révélation dans des documents déposés auprès des bourses indiennes.

En mai, le groupe a annoncé l'acquisition des activités cimentières de Holcim en Inde pour 10,5 milliards de dollars afin de devenir le deuxième cimentier du pays.

Après la conclusion de la transaction, Adani a déclaré samedi que la capacité de production des unités de ciment devrait doubler d'ici 2027.

Adani, le deuxième homme le plus riche du monde après Elon Musk, a fait des incursions dans plusieurs secteurs cette année, allant des entreprises de médias aux géants du ciment, dans une frénésie de transactions qui a suscité des inquiétudes quant aux niveaux d'endettement de son groupe.

(1 $ = 79,7210 roupies indiennes)