Les actions indiennes démarrent en douceur dans un contexte de prudence avant les minutes de la Fed.

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en hausse de 0,06 % à 17 876 à 8 h 12 IST.

Les marchés américains étaient fermés lundi en raison du jour férié du Président. Les actifs non américains étaient panoramiques, les investisseurs faisant preuve de prudence à la veille de la publication des minutes de la Fed.

Les minutes fourniront probablement des indices sur la trajectoire future des hausses de taux de la banque centrale américaine. Les données récentes ont accentué les inquiétudes concernant l'inflation, faisant craindre un régime prolongé de taux d'intérêt plus élevés dans la plus grande économie du monde.

Les marchés asiatiques ont reculé, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon perdant 0,26 %. [MKTS/GLOB]

Les investisseurs institutionnels étrangers ont prolongé leur série de ventes pour la deuxième journée lundi, en se débarrassant d'un montant net de 1,59 milliard de roupies (19,22 millions de dollars) d'actions.

Les analystes s'attendent à ce que le Nifty 50 se négocie entre 17 800 et 18 300 dans les deux prochaines semaines.

STOCKS À SUIVRE ** ACC, Ambuja Cements : Les sociétés reprendront leurs activités dans deux usines de l'Himachal Pradesh après avoir résolu les problèmes liés aux taux de fret. Les deux usines sont fermées depuis plus de deux mois.

** Adani Ports : La société va rembourser par anticipation une dette à court terme de 121 millions de dollars due en mars, rapporte Bloomberg News.

** InterGlobe Aviation : Shobha Gangwal, membre du groupe promoteur de Co, informe les bourses que sa participation a été ramenée de 7,04% à 2,99%. ** GR Infraprojects : Co émerge comme le plus bas soumissionnaire pour deux appels d'offres distincts d'une valeur de 17,38 milliards de roupies et 18,75 milliards de roupies, respectivement.

** BEML : Co signe un protocole d'accord avec la société à finalité spécifique dirigée par Delhi Metro Rail Corporation pour la fourniture de matériel roulant pour le projet de métro de Bahreïn.

(1 $ = 82,7290 roupies indiennes)