AMC Entertainment Holdings, Inc. est une société d'exploitation de salles de cinéma. La société est principalement impliquée dans l'exploitation de salles de cinéma et possède, exploite ou a des intérêts dans des salles de cinéma principalement situées aux États-Unis et en Europe. La société opère à travers deux segments : Les marchés américains et les marchés internationaux. Dans le segment des marchés américains, elle possède, loue ou exploite des salles de cinéma dans 43 États et dans le district de Columbia. Le segment des marchés internationaux a des activités ou des intérêts partiels dans des cinémas au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Irlande, au Portugal, en Suède, en Finlande, en Norvège et au Danemark. Ses marques comprennent AMC, AMC CLASSIC et d'autres. L'entreprise propose également des aliments et des boissons autres que les articles de concession traditionnels, notamment des récipients de concession à collectionner, des repas sur commande, du café personnalisé, des en-cas sains, de la bière, du vin, des cocktails de qualité supérieure et des options de restauration dans les cinémas. Elle exploite environ 900 cinémas et 10 000 écrans dans le monde entier.

Secteur Loisirs et détente