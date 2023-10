Le film des concerts de TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR qui ont battu tous les records d'entrée, sera projeté en salle dans la plupart des pays à partir de 18 heures, heure locale, le 13 octobre AMC Theatres Distribution et ses partenaires de sous-distribution, Variance Films, Trafalgar Releasing, Cinepolis et Cineplex ont signé des accords avec des exploitants de salles de cinéma, ce qui représente plus de 8 500 salles dans 100 pays pour projeter ce film Cela comprend l'Amérique du Nord, où AMC Theatres Distribution a déjà signé des accords pour projeter le film des concerts de TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR dans près de 4 000 cinémas à partir du 13 octobre ; toutes les grandes chaînes de cinémas d'Amérique du Nord sont concernées par ce phénomène des salles de cinéma avec Taylor Swift

Le film des concerts de TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR franchit la barre des 100 millions de dollars de recettes mondiales en prévente de billets, plus d'une semaine avant sa sortie dans plus de 8 500 salles dans 100 pays à travers le monde, le vendredi 13 octobre

AMC Theatres Distribution et AMC Entertainment® (NYSE : AMC), le plus grand exploitant de salles de cinéma aux États-Unis et dans le monde, ont annoncé aujourd'hui que depuis le 4 octobre, le film des concerts de TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR avait obtenu une prévente de billets pour plus de 100 millions de dollars de billets dans le monde entier. Le 13 octobre, le film des concerts de TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR sera projeté dans la plupart des 8 500 cinémas confirmés dans 100 pays à travers le monde.

Dès l'annonce du film des concerts de TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR, la demande du public a été fantastique. En moins de 24 heures, le film des concerts de TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR a pulvérisé le record américain d'AMC des recettes de vente de billets en une seule journée, en 103 ans d'histoire d'AMC. Les préventes de billets marchent très bien dans tous les États-Unis, qu'il s'agisse de grandes villes ou de plus petites, et elles marchent particulièrement bien dans les formats premium à grand écran comme IMAX, Dolby Cinema, PRIME at AMC et d'autres expériences premium de marque.

AMC et ses partenaires de sous-distribution Variance Films aux États-Unis, Cineplex au Canada, Cinepolis au Mexique et en Amérique centrale, et Trafalgar Releasing en dehors de l'Amérique du Nord, ont répondu au grand intérêt des exploitants de cinéma pour la diffusion du film des concerts de TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR et ont confirmé la participation de plus de 8 500 cinémas dans 100 pays à travers le monde. AMC et ses partenaires de sous-distribution continuent de prendre des mesures pour signer des accords avec d'autres exploitants de cinéma dans le monde entier afin de projeter ce spectaculaire tour de force de Taylor Swift.

Le film des concerts de TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR sera projeté au moins quatre fois par jour les jeudis, vendredis, samedis et dimanches dans tous les cinémas AMC aux États-Unis. Il sera également projeté dans tous les cinémas ODEON en Europe. Pour les fans américains qui souhaitent voir les concerts filmés dans les cinémas AMC, des billets sont disponibles à l'adresse suivante amctheatres.com/TheErasTour

Les cinéphiles qui souhaitent acheter des billets pour d'autres salles de cinéma aux États-Unis et dans le monde entier peuvent obtenir de plus amples informations et découvrir les horaires des séances à l'adresse suivante TSTheErasTourFilm.com.

