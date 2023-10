Le film de Taylor Swift sur son concert Eras Tour a dominé les salles de cinéma au cours du week-end, avec 95 à 97 millions de dollars de ventes de billets aux États-Unis et au Canada, selon les estimations du distributeur AMC Theatres dimanche. Le film, intitulé "Taylor Swift : The Eras Tour", a établi le record pour un film de concert, dépassant largement les 29,5 millions de dollars récoltés par "Justin Bieber : Never Say Never" au cours de ses trois premiers jours en 2011. Les résultats définitifs du week-end seront publiés lundi. Si les estimations actuelles se confirment, le film de Swift ne sera pas à la hauteur des prévisions les plus optimistes des analystes du box-office, qui tablaient sur un démarrage national de 100 à 140 millions de dollars.

Néanmoins, pour les exploitants de salles de cinéma comme AMC et Cineworld, le film a donné un coup de fouet à ce qui s'annonçait comme un programme d'automne morose, après que les grèves à Hollywood ont retardé la sortie de "Dune : Part Two" et d'autres films.

Swift a déclaré mercredi qu'elle ajouterait des horaires supplémentaires et des projections anticipées jeudi pour répondre à la demande.