USA : l'action AMC plonge après l'annonce d'une augmentation de capital

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le titre AMC Entertainment plonge de 12% mercredi à la Bourse de New York après que la chaîne de cinémas a annoncé le lancement d'une augmentation de capital de près de 20 millions de titres. Le titre du premier exploitant de salles de cinéma aux Etats-Unis avait bondi de 51% lundi, après les annonces positives de Pfizer et BioNtech sur l'efficacité de leur vaccin expérimental contre le coronavirus. Le groupe avait prévenu le mois dernier qu'il pourrait se retrouver à court de trésorerie à la fin de l'année s'il ne procédait pas à une levée de fonds à la suite de la fermeture de ses cinémas en raison de la crise sanitaire. L'action perd 12%, à 3,08 dollars, en fin de séance et accuse un repli de près de 58% depuis le début de l'année.

-Dave Sebastian, The Wall Street Journal (Version française Jérôme Batteau) ed : TVA

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2020 15:06 ET (20:06 GMT)