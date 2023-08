Amco India Limited est une société basée en Inde qui fabrique des tissus en cuir en polychlorure de vinyle (PVC) et des feuilles d'aluminium. La société opère à travers deux segments : Les films/feuilles de PVC et les feuilles d'aluminium. L'unité de production de toile de cuir en PVC de la société fabrique des tissus enduits sur divers substrats dans une gamme de motifs gaufrés/imprimés et a diverses applications, notamment dans l'ameublement, les chaussures/articles de sport, les ceintures, les portefeuilles, etc. L'unité de production de films et de feuilles en PVC de la société fabrique des produits par calandrage et a diverses applications, notamment des rideaux de douche, des panneaux de portes latérales/pare-soleil, des articles de papeterie, des rubans d'isolation et des vêtements de pluie. La division des feuilles laminées de la société propose une épaisseur uniforme sur toute la longueur et la largeur de la feuille. Son usine de feuilles d'aluminium a une capacité de production d'environ 2 400 tonnes métriques. Ses usines sont situées à Baddi, Himachal Pradesh et à Noida, Uttar Pradesh.

Secteur Aluminium