Amcomri Entertainment Inc. fournit des capacités de distribution aux producteurs indépendants de films, de documentaires et de séries télévisées, ainsi qu'à ses propres productions. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, finance, produit, vend et distribue des longs métrages, des documentaires et des séries télévisées scénarisées et non scénarisées à l'échelle mondiale. Ses activités comprennent Amcomri Films, Amcomri Television et Amcomri Productions. Ses segments comprennent la distribution de films, la production de films, la télévision, la propriété intellectuelle et l'administration. Son groupe de sociétés comprend 101 Films, 101 Films International, Hollywood Classics International, Appreciated Media Global, Amcomri Productions et Abacus Media Rights. Amcomri Productions développe et produit ou coproduit du contenu cinématographique et télévisuel dans le monde entier. Par l'intermédiaire de sa filiale Abacus Media Rights, Amcomri Television acquiert et distribue des programmes multigenres pour le marché et travaille avec les producteurs pour pré-vendre le contenu et assurer le financement.

Secteur Production de spectacles