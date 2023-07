AMCON Distributing Company est un distributeur de produits de consommation courante, notamment des boissons, des bonbons, du tabac, des produits d'épicerie, des services alimentaires, des aliments surgelés et réfrigérés, des fournitures automobiles et des produits de soins de santé et de beauté, avec des centres de distribution dans l'Illinois, le Missouri, le Nebraska et le Dakota du Nord. Elle a deux segments. Le segment de la distribution en gros distribue des produits de consommation et fournit une gamme de programmes et de services à ses clients. Ce segment dessert environ 6 800 points de vente au détail, dont des dépanneurs, des épiceries, des magasins d'alcool, des pharmacies et des bureaux de tabac. Le secteur de la vente au détail d'aliments naturels, par l'entremise de sa filiale Healthy Edge, Inc., est un détaillant spécialisé dans les produits d'épicerie et les suppléments diététiques naturels et biologiques, qui met l'accent sur la consultation nutritionnelle. Elle exploite environ 18 magasins de détail d'aliments naturels situés dans le Midwest et en Floride. Elle opère sous le nom de The AMCON Family of Brands, qui comprend AMCON Distributing Company, Henry's et Team Sledd.

Secteur Tabac