AMCON Distributing Company est un distributeur de proximité de produits de consommation, notamment de boissons, de bonbons, de tabac, de produits d'épicerie, de services alimentaires, d'aliments congelés et réfrigérés, de fournitures automobiles et de produits de santé et de beauté. La société opère à travers deux segments : La distribution en gros et la vente au détail de produits de santé. Le secteur de la distribution en gros distribue des produits de consommation et fournit une gamme de programmes et de services à ses clients. Il dessert environ 6 800 points de vente au détail, dont des dépanneurs, des épiceries, des magasins de spiritueux, des pharmacies et des bureaux de tabac. Le secteur de la vente au détail de produits de santé, par l'intermédiaire de sa filiale Healthy Edge, Inc., est un détaillant spécialisé dans les produits d'épicerie naturels et biologiques et les compléments alimentaires, qui se concentre sur la consultation nutritionnelle. La société possède des centres de distribution dans l'Illinois, le Missouri, le Nebraska, le Dakota du Nord et autres. La société exploite environ 18 magasins de vente au détail d'aliments naturels situés dans le Midwest et en Floride.

Secteur Tabac