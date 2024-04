Amcor plc est une société d'emballage. La société est engagée dans le développement et la production de solutions à travers une variété de matériaux pour les produits alimentaires, les boissons, les produits pharmaceutiques, les produits médicaux, les produits de soins personnels et domestiques, et d'autres produits. La société opère à travers deux segments : les emballages flexibles et les emballages rigides : Flexibles et Emballages rigides. Le segment Flexibles comprend les activités de fabrication d'emballages souples et de films pour les secteurs de l'alimentation et des boissons, des produits médicaux et pharmaceutiques, des produits frais, des snacks, des soins de la personne et d'autres industries. Le segment des emballages rigides consiste en la fabrication de contenants rigides pour une gamme de produits alimentaires et de boissons, notamment les boissons gazeuses, l'eau, les jus, les boissons sportives, les boissons à base de lait, les spiritueux et la bière, les sauces, les vinaigrettes, les pâtes à tartiner et les articles de soins personnels, ainsi que les bouchons en plastique pour une grande variété d'applications. Les filiales de la société comprennent Amcor Flexibles North America, Inc, Amcor Pty Ltd et Amcor UK Finance plc.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier