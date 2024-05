Advanced Micro Devices, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs et de microprocesseurs. Le groupe propose des processeurs, des puces, des cartes, des produits de connexion, des adaptateurs, etc. destinés notamment aux ordinateurs, aux serveurs, aux stations de travail, aux téléphones et aux consoles de jeux. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (34,6%), Chine (15,1%), Japon (20,4%), Singapour (9,8%), Europe (8,9%), Taiwan (8,1%) et autres (3,1%).

