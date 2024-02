Amdocs Limited est un fournisseur de logiciels et de services aux entreprises de communication et de médias. Les offres de la société sont basées sur un mix de produits et de services, utilisant des technologies et des méthodologies telles que le cloud de cinquième génération (5G), les microservices, le développement et les opérations (DevOps), l'open source, les opérations bimodales, l'ingénierie de fiabilité des sites (SRE) et l'automatisation par le biais d'outils informatiques standard, d'interfaces de programmation d'applications ouvertes (API) et d'intelligence artificielle (IA). Les services de la société comprennent des services d'intégration de systèmes de bout en bout, des services gérés, des opérations commerciales numériques, des services d'ingénierie de la qualité, des services cloud, des services de conseil et des services d'intégration. En outre, la société propose également des offres publicitaires et médiatiques pour les éditeurs de médias, les réseaux de télévision, les fournisseurs de streaming vidéo, les agences de publicité et les fournisseurs de services. Sa suite d'assurance de services comprend des capacités de gestion des pannes, des performances et des services.

Secteur Services et conseils en informatique