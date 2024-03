AME Elite Consortium Berhad est une société holding d'investissement basée en Malaisie. Elle opère à travers quatre segments : Construction, Développement immobilier, Ingénierie et Services d'investissement et de gestion immobilière. Son segment de développement immobilier est impliqué dans la conception, la construction et la vente/location de bâtiments industriels dans i-Park, à savoir i-Park Indahpura et i-Park Senai Airport City. Son segment "Investment Holding/Property investment and management services" loue des bâtiments industriels personnalisés à ses clients i-Park et assure la location et la gestion de ses dortoirs pour travailleurs i-Stay, situés à proximité de ses parcs industriels. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, fournit des solutions en matière d'espace industriel. Ses activités englobent le développement de parcs industriels, la location et la gestion de dortoirs pour travailleurs, ainsi que la conception et la construction de bâtiments industriels et d'usines de fabrication.

Secteur Construction et ingénierie