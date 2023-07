Amedisys, Inc. est une entreprise de services de santé qui fournit des soins et du soutien à domicile. Les activités de la société consistent à servir les patients par le biais de ses quatre divisions d'exploitation : santé à domicile, hospice, soins personnels et soins à haute acuité. Le segment des soins à domicile fournit des soins de santé pour aider ses patients à se remettre d'une opération ou d'une maladie, à vivre avec des maladies chroniques et à prévenir les réadmissions évitables à l'hôpital. Le segment fournit des équipes de soins composées d'infirmières qualifiées, qui soignent les plaies, surveillent les signes vitaux et fournissent une gamme d'autres services infirmiers. Le segment Hospice fournit du confort et du soutien aux clients qui sont confrontés à une maladie terminale. Le segment des soins personnels fournit aux patients une aide pour les activités essentielles de la vie quotidienne. Son segment des soins à haute acuité fournit les éléments essentiels des soins hospitaliers et des soins en établissement de soins qualifiés (SNF) aux patients à leur domicile. La société possède et exploite environ 532 centres de soins dans 37 États.

Secteur Installations et services en soins de santé