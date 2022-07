Amen Bank Societe anonyme : - Indicateurs d'activité trimestriels au 30/06/2022

Les capitaux propres sont publiés hors résultat de la période au 30/06/2022 et 30/06/2021 et après affectation du résultat au 31/12/2021.

Les intérêts et agios relatifs à des créances contentieuses sont réservés d'office et ne transitent pas par le compte de résultat.

La provision pour risque sur prêts est déterminée conformément aux normes prudentielles de division et de couverture des risques et de suivi des engagements objet de la circulaire 91-24 et des textes subséquents.

LES FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2022

Les crédits à la clientèle, nets des provisions et d'agios réservés, sont passés de 6 121,2 millions de dinars à fin juin 2021 à 6 540,7 millions de dinars à fin juin 2022, enregistrant ainsi une progression de 419,5 millions de dinars ou 6,9%.

Les dépôts et avoirs de la clientèle se sont établis à fin juin 2022 à 6 618,4 millions de dinars, soit une progression de 485,6 millions de dinars ou 7,9% par rapport au 30 juin 2021.

Les ressources longues, provenant des emprunts et ressources spéciales, ont atteint 840,4 millions de dinars enregistrant ainsi une baisse de 12,2% par rapport au 30 juin 2021.

Les produits d'exploitation bancaire ont enregistré une augmentation de 45,1 millions de dinars ou 10,5% par rapport à fin juin 2021.

Les charges d'exploitation bancaire ont enregistré une hausse de 20,4 millions de dinars ou 9,9% par rapport à fin juin 2021.

Le Produit Net Bancaire a atteint 247,6 millions de dinars à fin juin 2022 contre 222,9 millions de dinars pour la même période de 2021, soit une hausse de 11,1%.

Le coefficient d'exploitation a atteint 38,42% au deuxième trimestre 2022 contre 39,96% pour la même période de 2021, soit une amélioration de 154 points de base.

Pack AMEN Pharma :

AMEN BANK a lancé sa nouvelle offre packagée «AMEN PHARMA», spécialement dédiée aux pharmaciens détenteurs d'une patente notamment, les pharmaciens d'officine, les pharmaciens biologistes et les pharmaciens grossistes.

Ce Pack leur offre une panoplie complète de produits et de services nécessaires à leur activité, avec un tarif global très attractif, sans compter des formules de financement, à des taux avantageux.

AmenPay :

AMEN BANK a lancé, depuis 2019, « AmenPay », la 1ère solution bancaire de paiement mobile, 100% tunisienne développée grâce à ses propres compétences internes, permettant à ses clients de profiter d'une expérience d'achat simple et rapide ; le téléchargement de la solution AmenPay, est gratuit sur Play Store et App store, sans frais ni commission supplémentaire ; c'est ainsi que les clients n'ont plus besoin de faire la queue à la caisse pour payer leurs achats.

Par ailleurs, cette solution innovante fonctionne via la technologie « QR Code » et « NFC » de mobile à mobile pour les opérations d'achat et répond parfaitement aux normes internationales de sécurité. Elle permet aussi le transfert de WALLET à WALLET ainsi que les opérations de « Cash-in » (via compte, via carte et en espèces) et les opérations de « Cash-out » sans carte, même via DAB en se basant sur la génération d'OTP.

AMEN BANK CONFIRME SA CERTIFICATION MSI 20000

Dans le cadre du suivi régulier de l'activité financière d'AMEN BANK, en conformité avec les exigences de la validation continue de sa certification au référentiel MSI 20000, la Banque a passé avec succès le diagnostic « Audit de Suivi » au titre de l'année 2021.