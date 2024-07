Poursuivant leurs actions engagées en faveur de la durabilité dans les domaines de l'agriculture, de l'aquaculture et de la pêche durables en Tunisie, l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et AMEN BANK ont signé un Mémorandum d'Entente qui définit les objectifs, les contributions et les responsabilités de chaque partie dans le cadre du programme ADAPT. Ce partenariat vise à renforcer les pratiques durables et le développement économique vert en fournissant des solutions de financement innovantes et accessibles aux acteurs des secteurs ciblés.

