Amerant Bancorp Inc. est une société de portefeuille bancaire. La société exerce ses activités par le biais de ses filiales, Amerant Bank, N.A. (la Banque), Amerant Investments, Inc, Elant Bank and Trust Ltd et Amerant Mortgage, LLC. La société fournit aux particuliers et aux entreprises des États-Unis, ainsi qu'à certains clients internationaux, des services de dépôt, de crédit, d'investissement, de gestion de patrimoine, de banque de détail et de fiducie. La Banque exploite environ 25 centres bancaires, qui offrent des services bancaires personnels et commerciaux. Elle compte 18 centres bancaires dans le sud de la Floride et sept centres bancaires dans la région de Houston, au Texas.

Secteur Banques