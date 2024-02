America Great Health est engagée dans l'industrie de la santé. L'entreprise se concentre sur la recherche et le développement de petits médicaments moléculaires à base de protéines et de peptides, sur les dispositifs diagnostiques et médicaux avec l'intelligence artificielle (IA), sur l'informatique en nuage, sur la thérapie cellulaire, sur la médecine régénérationnelle et sur la fabrication et la vente de compléments alimentaires. Elle se concentre également sur l'investissement dans des technologies innovantes, intégrées au développement commercial dans l'écosystème des soins de santé.

Secteur Transformation des aliments