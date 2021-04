Télécommunications: America Movil annonce une hausse de ses bénéfices au T1

Mexico (awp/afp) - Le géant mexicain des télécommunications America Movil, du magnat Carlos Slim, a annoncé mardi un rebond de son bénéfice net au premier trimestre 2021. Le groupe avait subi des pertes l'année dernière à la même période.

America Movil enregistre une hausse de 1,8 milliard de pesos (environ 90,1 millions de dollars) les trois premiers mois de cette année, contre une perte de 28,8 milliards de pesos à la même période en 2020, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Cette reprise est le résultat d'une "augmentation de 5,7%" de son bénéfice d'exploitation, a-t-elle précisé.

Cependant, les recettes totales de l'entreprise ont légèrement diminué (-0,8%) au cours de la période de comparaison. "Nous avons obtenu 6 millions d'abonnés mobiles, soit un tiers de plus que l'année précédente, parmi lesquels 3,3 millions dans un régime post-payé et 2,8 millions dans un régime prépayé. Le Brésil, le Mexique et la Colombie ont été les principaux contributeurs", détaille le communiqué.

Dans sa plateforme de ligne fixe, America Movil a incorporé 246.000 accès à haut débit, provenants majoritairement de Colombie, d'Equateur et du Pérou.

afp/vj